アーセナルは29日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでアトレティコ・マドリードと対戦し、1−1で引き分けた。試合後、先制点を挙げたアーセナルのスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが、『TNT Sports』を通して試合を振り返るとともに、セカンドレグへ向けた意気込みも明かした。2005−06シーズン以来、20年ぶりのCLファイナルまであと一歩のところに迫ったアーセナルが、アトレティコ・マドリード