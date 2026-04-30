4月30日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 昼前後に止んでも、夕方から夜もまとまった雨 熊本県内全域でしっかりとした雨となっていて、傘は必要です。今日は一日雨となりそうです。昼前後に少し雨がやむところもありそうですが、夕方から夜もまとまった雨が、長く降り続く見込みです。低気圧が南にあり、北風が吹いているため、ひんやりと感じられそうです。半袖では間