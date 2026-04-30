女優でモデルの冴木柚葉（26）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。マスカットを手に、マスカット色のビキニ水着姿をアップ。「【スピリッツ】オフショットマスカット美味しかった沢山の方に手に取っていただけて嬉しいです！！」とつづった。「デジタル写真集も本当にとっても素敵に仕上がってるので是非是非、、！！！」と、ショートパンツを脱いだヒップラインなどの曲線美バックショッ