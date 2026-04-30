ドーピング問題で暫定的に出場停止中のチェルシーに所属するウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクが、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したようだ。29日、イギリスメディア『BBC』や同『スカイスポーツ』などが伝えている。現在25歳のムドリクはシャフタール・ドネツクから2023年1月に7000万ユーロ（約131億円）に3000万ユーロ（約56億円）の追加オプションが付随する移籍金でチェルシーに加入。2031年6月30日までとなる長期契