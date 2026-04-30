ホワイトハウスの大統領執務室で記者団の取材に応じるトランプ氏＝29日/Matt Rourke/AP（CNN）トランプ米大統領は29日、ロシアのプーチン大統領と会談後、CNNに対してイラン戦争とウクライナ戦争は「同じような時期に」終結する可能性があるとの認識を示した。トランプ氏はCNNに「どちらの戦争が先に終わるか？おそらく同じような時期だろう」と語った。「軍事的にはウクライナは敗北していると思う」とも述べたが、これはイラン