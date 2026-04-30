STV札幌テレビ竹井愛乃アナウンサーが29日までに、インスタグラムを更新。ディズニーランドを楽しんだことを報告した。竹井アナは「ドアからの音に驚いた23歳春。GW、どこかへお出かけする予定はありますか?」と問いかけ、ディズニーランドを楽しむ姿を動画で投稿した。竹井アナは犬の耳を着け、ドット柄のトップスを着用した「101匹わんちゃん」風のコーディネートで、ディズニーランドを満喫。にっこりと輝く笑顔を見せている。