リヴァプールは29日、同クラブの男子トップチームに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーの負傷状況を発表。今シーズン終了前に、ピッチに戻ってくる目処が立っていることを明かした。サラーについては25日に行われたプレミアリーグ第34節のクリスタル・パレス戦にスタメン出場。クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地もフル出場したゲームは、35分にスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが挙げた先制点を皮