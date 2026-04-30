元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第10回 後編３月末に開催されたF1第３戦の日本GPから約１カ月のインターバルを経て、マイアミGP（決勝５月３日）が開催される。日本GP後、国際自動車連盟（FIA）はチーム、ドライバー、パワーユニット（PU）メーカーなどと話し合い、2026年シーズンから導入されたレギュレーションの一部が変更されることになった。予選をより全開で走れるようにし、安全性を高めることを目指