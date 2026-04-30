欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第１戦（２９日＝日本時間３０日）、名門アーセナル（イングランド）は敵地でアトレチコ・マドリード（スペイン）に１―１で引き分けた。前半４４分にスウェーデン代表ＦＷビクトル・ギェケレシュのＰＫ弾で先制するも後半１１分にアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスにＰＫによる同点弾を許した。ゴールを決めたギェケレシュは「全体的に見て厳しい試合だった。アウェーでの試合