多彩なかき氷を味わえる♪「ODAIBA かき氷フェス2026」東京・お台場の「ダイバーシティ東京 プラザ」では、2026年5月6日（水）までの期間、キッチンカーイベント「ODAIBA かき氷フェス2026」を開催中。2階のフェスティバル広場には、計8台のキッチンカーが登場！ 2025年に大人気だった富士天然氷を使ったかき氷から、スイーツ感たっぷりのかき氷まで、バラエティ豊かなかき氷を提供してくれます。早くも暑さを感じつつある今日この