静岡市葵区の60代女性が、警察官を名乗る人物などに約3600万円をだまし取られる事件がありました。警察によりますと、4月13日、静岡市葵区に住む60代女性の携帯電話に警察官を名乗る人物から、「大量に押収した携帯電話の中にあなた名義の電話があった」「あなたを容疑者として扱い身柄を拘束して取り調べる」などと電話がありました。その後、検察官を名乗る人物に「犯罪に関与しているか調べる」「資金を現金に換え指定する送金