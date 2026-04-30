29日、米ニューヨークで被爆体験を証言する被団協の浜中紀子さん（共同）【ニューヨーク共同】日本原水爆被害者団体協議会（被団協）など4団体は29日、核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開催中の米ニューヨークで合同イベントを開いた。被爆者と、核保有国の米英仏で平和運動に取り組む団体のメンバーらが登壇。核兵器廃絶に向けて「国内外の団体、個人との連携を大事にしよう」と呼びかけ合った。被団協事務局次長の浜中紀子