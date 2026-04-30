お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にSPゲストとして出演。「北海道VS沖縄 旅行に行きたいのはどっち？大激論SP」と題した企画に北海道出身代表として参戦し、地元・札幌の「シメパフェ」文化にまつわる悲哀を明かした。ノブコブ吉村、“4300万円”の愛車と2ショット「バットマンみたいな車」有吉弘行が公開吉村は、札幌で定着している