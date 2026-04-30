パキスタン陸軍ロケット軍司令部は現地時間の4月28日、国産の「ファッターフ2」（Fateh-II）ミサイルシステムの訓練発射に成功しました。このシステムには先進的なアビオニクス（航空電子機器）と最先端のナビゲーションシステムが搭載されています。今回の訓練発射は、部隊の訓練、各種技術パラメータの検証、精度向上や生存性を高めるために統合された異なるサブシステムの性能評価を目的としています。（提供/CGTN Japanese）