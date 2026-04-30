４月29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催されたクラシエカップ決勝で、日テレ・東京ヴェルディベレーザとRB大宮アルディージャWOMENが対戦。２−２で突入したPK戦を前者が３−１で制し、栄冠を手にした。ベレーザに所属する岩清水梓は、今季限りでの引退を発表していたなかで、自身初となるWEリーグカップ制覇に笑顔を見せた。そんな39歳のDFとともに、かつてなでしこジャパンで共闘した女子サッカー界のレジェ