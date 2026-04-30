「レッズ−ロッキーズ」（２９日、シンシナティ）ロッキーズの菅野智之投手が先発マウンドに上がり、ナ・リーグ中地区首位のレッズ打線を６回途中無失点に封じ、日本勢トップとなる３勝目の権利を手に降板した。防御率は２・８４と２点台に突入した。初回に味方打線が３点を先制して上がったマウンド。２死二塁から遊撃内野安打で二塁走者が本塁を突くもタッチアウトとなって無失点で立ち上がった。しかし二回、先頭打者がフ