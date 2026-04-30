モーニング娘。の元メンバーでタレントの飯田圭織（44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。「北海道VS沖縄 旅行に行きたいのはどっち？大激論SP」と題した企画に北海道出身代表として参戦し、将来的な移住計画を明かした。【写真】満開の桜の写真添え…息子の中学受験受験合格を報告した飯田圭織番組内、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ゆくゆくは地元に帰り