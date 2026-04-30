日経平均株価は値を下げて取り引きが始まりました。きょうの東京株式市場、日経平均株価は取引開始直後に400円以上値を下げ、下げ幅は一時700円以上に拡大しました。【映像】日経平均株価の変動原油市場で国際取引の指標となるWTI先物価格が一時3週間ぶりの高値水準となる1バレル=108ドル台まで上昇した影響を受けています。イラン側が、核問題よりもホルムズ海峡の問題を先に解決するべきと提案しているとされるなか、トラ