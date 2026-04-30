タレントで女優の矢沢心（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫で元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）とともに、大物モデルの還暦パーティーに出席したことを報告した。「RIKACOさんのKANREKIお祝いへ夫と行ってきました」とつづり、モデルのRIKACOと夫婦のスリーショットを公開した。「自分らしく生きるRIKACOさんの周りには笑顔の人たちで溢れていました」と矢沢。「変わらず綺麗でかっこいいわぁいつ