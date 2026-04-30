気象台は、午前9時37分に、なだれ注意報を標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・標津町、羅臼町に発表（雪崩注意報） 30日09:37時点根室、釧路地方では、30日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。根室地方では、1日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■標津町□なだれ注意報【発表】1日にかけて注意■羅臼町□なだれ注意報【発表】1日にかけ