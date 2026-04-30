お笑いコンビ、さまぁ〜ずの大竹一樹（58）が、29日放送のニッポン放送「さまぁ〜ずのオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。リスナーから寄せられた「子育てであきらめたこと」に共感した。この日のテーマは「もういいやと思ってやめたこと」。三村マサカズ（58）が「子供が生まれて手洗いや消毒を必死にしてきましたが、公園で拾った木の枝をしゃぶっているのを見つけてもういろいろ諦めました」とするリスナーからのメ