２９日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。２レースで断然の１番人気に支持されたデイムサンライズに騎乗。４コーナー先頭から押し切るという横綱相撲で完勝、今年の２５勝目を挙げた。「勝負どころでの手応えはひと息でしたが、負けるとは思わなかった」と人気に応えることができてホッとした様子。昨年は年間２７勝に終わったが、今年はそれを上回るのは確実なペースで「この流れで行きたい」と前