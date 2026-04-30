龍神カード2 黒龍 黒龍 （こくりゅう） 自分の想いを貫く強さ 基本解説 洞窟に身を置く黒龍のように、数日間、部屋に閉じこもるくらいの勢いで自分の世界を構築してみてというカードです。自分が本当に望むものとは何かｰｰ。心の声にコミットして、実行することが大切です。世間で言うところの「こう在るべき」ではなく、自分のなかにある「こう在りたい」にフォ&