３０日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４３２円安の５万９４８４円と続落して始まった。 前日の米国株市場は高安まちまち。注目された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果は市場予想通り政策金利据え置きが決まった。トランプ米大統領が戦闘終結に向けたイラン側の提案を拒否する意向にあると伝わるなど、依然として中東情勢を巡る先行き懸念は根強く、足もとＷＴＩ原油先物価格は時間外