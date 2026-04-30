ドル円理論価格1ドル＝160.05円（前日比+0.34円） 割高ゾーン：160.49より上 現値：160.10 割安ゾーン：159.61より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/29159.71 2026/04/28159.49 2026/04/27159.33 2026/04/24159.51 2026/04/23159.24 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動