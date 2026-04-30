人気レースクイーンの池永百合（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・アメリカンビレッジでのリゾートワンピ姿を披露した。「おはようございます」とつづり、白のリゾートワンピース姿の写真をアップ。ハッシュタグで「沖縄」「okinawa」「沖縄旅行」「アメリカンビレッジ」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「いつ見てもめちゃめちゃオシャレで最上級に可愛い」「あなたは世界で一番美しい花です」「可愛