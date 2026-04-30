[故障者情報]FC東京は30日、DFバングーナガンデ佳史扶がチームドクターの診察を受けた結果、左大腿直筋肉離れと診断されたことを発表した。バングーナガンデは22日の練習中に負傷。今季はここまで3試合に出場していた。