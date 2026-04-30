【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMVを公開した。 ■風に導かれながら出会うメンバーたちがその先で世界を描く MVには、メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場する。そして風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな