30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比11.8％増の731億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.4％減の506億円となっている。 個別ではグローバルＸＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コール 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘ