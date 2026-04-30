米クラシック3冠初戦「第152回ケンタッキーダービー」（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）に馬番13番で出走が確定していたアーカンソーダービー2着馬サイレントタクティック（牡3＝M・キャシー）が29日、脚の打撲のため出走を取り消した。この出走取消により、出走馬選定ポイント順21番目のグレートホワイト（牡3＝J・エニス）が補欠から繰り上がった。モーニングライン（主催者の想定オッズ）7倍で2番人気