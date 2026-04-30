旭川市の旭山動物園が夏季営業の開始を２９日から５月１日に延期したことに伴い、市内のホテルや市民有志が、同園に行けなくなった観光客のため、ファンサービスの回数を増やしたり、写真展を開いたりして、残念な気持ちを和らげるもてなしを始めた。（佐賀秀玄）同園を巡っては、男性職員が道警の任意の事情聴取に「妻の遺体を動物園の焼却炉に遺棄した」と話したことから捜査が続き、市が開園を延期した。市内ホテル宿泊