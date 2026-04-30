川口葵（27）が30日、SNSを更新。前日29日に東京・有明アリーナで開催された格闘技の大会ONE SAMURAI1で行われたONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦（3分5回）で、ロッタン・ジットムアンノン（28＝タイ）に5回KO勝ちした夫・武尊（34＝team VASILEUS）とのツーショットを投稿した。武尊は、同戦で引退しており、試合後、川口は熱い抱擁を交わしていた。川口は、ベルトを肩にかけた夫と並び、笑顔で「勝利おめでとう