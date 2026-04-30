ルビオ米国務長官（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークで29日に開かれた核拡散防止条約（NPT）再検討会議の一般討論演説で、米国はルビオ国務長官ではなくヨー国務次官補が演説した。2010年から前回22年までの3回はいずれも国務長官が出席していたが、ルビオ氏は参加を見送った。核軍縮に消極的なトランプ政権の姿勢が表れているとの見方が広がりそうだ。「核兵器なき世界」を掲げたオバマ政権下の15年の再検