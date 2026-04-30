ストーカー被害を訴えていた川崎市川崎区の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（当時２０歳）が殺害された事件は、遺体発見から３０日で１年となる。行方不明になる直前まで一緒に暮らしていた祖母の須江子さん（６９）は「守ってあげられなかった」と後悔の念を抱いてきた。（金子祥子）須江子さん宅の居間には、彩咲陽さんの遺影が飾られ、周囲にはヒマワリの花が置かれている。須江子さんは毎日朝と夜、遺影に手を合わせ、「守ってあ