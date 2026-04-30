◇ナ・リーグロッキーズ−レッズ（2026年4月29日シンシナティ）ロッキーズの菅野智之投手(36)が29日（日本時間30日）、敵地でのレッズ戦に先発。6回途中無失点で3勝目の権利を持って降板した。初回は1死からマクレーンに中前打を浴びると二盗も許し、2死二塁と得点圏に走者を背負った。それでも4番・スチュワートの中前に抜けそうな打球を遊撃手・トーバーが飛びつき捕球すると、すぐさま立ち上がってバックホーム。生還