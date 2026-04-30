JOY（41）が29日夜、Xを更新し、スポーツ観戦後のX投稿について、持論を展開した。「格闘技も他のスポーツもリアタイした人がそれについてポストしたり感想書くのは何も悪くないし当たり前よね」と指摘。「それをリプしてきてネタバレされたーとかこれから見ようと思ってたのにーとかさ、その状況ならX見るなよって思う」と記した。この日、東京・有明アリーナで開催された格闘技の大会ONE SAMURAI1で行われたONEフライ級キックボ