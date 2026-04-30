岸井ゆきの主演で川上未映子の同名小説を映画化した『すべて真夜中の恋人たち』に、俳優の松坂桃李が“語り役”として声のみの出演をすることが発表された。【写真】『すべて真夜中の恋人たち』ずぶ濡れの冬子（岸井ゆきの）と傘を差しだす三束（浅野忠信）原作は、2008年『乳と卵』で芥川賞、2019年『夏物語』では毎日出版文化賞を受賞し、世界40ヵ国以上で刊行されるなど国内外から熱い支持を得ている川上未映子による初の恋