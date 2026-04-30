レッドソックスから電撃解任されたコーラ氏米大リーグ・レッドソックスが25日（日本時間26日）、監督のアレックス・コーラ氏を解任したと発表した。米球界では大きな話題を呼んだが、レッドソックス時代に選手と監督の関係だったドジャースのムーキー・ベッツ内野手に米メディアが質問した。ベッツは2014から2019年までレッドソックスに在籍。コーラ氏は2018、19年にチームを率いており、18年にはワールドシリーズ制覇を果たし