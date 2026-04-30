キム・テヨン監督の妻であり、中国出身の女優タン・ウェイ（湯唯）が、ソーシャルメディア（SNS）を通じて第2子妊娠を公表した。タン・ウェイは29日、SNSに中国語で「わが家に子馬がもう1頭増えることになった」とし、「本当に思いがけない出来事だ。とてもうれしい」と書き込んだ。また、「みんなが楽しみにしている」とも記した。あわせて、夫と第1子とともに馬のフィギュアを持ち上げた写真も掲載した。今年は午年だ。タン・ウ