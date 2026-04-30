韓国青瓦台（チョンワデ、大統領府）は29日、日本のタンカーが中東戦争勃発後、初めてホルムズ海峡を通過したことに関連し、「イラン政府との協議を含め、状況打開のために方策を模索している」との立場を明らかにした。青瓦台の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は29日、春秋館で行われた会見で「さまざまな立場を考慮しながら、関連国と多角的に疎通を図り協力している」と述べた。続いて「韓国政府は国際的な規範と法律の中