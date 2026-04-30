中国の労働節（メーデーに相当）と日本の「ゴールデンウィーク」、韓国のこどもの日連休が重なる、いわゆる「スーパーゴールデンウィーク」の特需に突入した。中東紛争に伴う国際原油価格の高騰と航空運賃の急騰という悪材料にもかかわらず、韓日中3カ国の内需消費が爆発し、景気浮揚の核心的な起爆剤になるか注目される。中国交通運輸部は今回の労働節連休（5月1−5日）期間の人流が、歴代最大となる延べ15億2000万人に達すると見