トランプ米大統領が29日（現地時間）、ドイツ駐留米軍を削減する可能性を示唆した。トランプ大統領はこの日、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に「米国はドイツ駐留兵力を削減する可能性を研究・検討している。これに関する決定を近いうちに出す予定」と投稿した。削減規模など具体的な説明はなかった。ドイツにはラムシュタイン空軍基地などに約3万5000人の米軍が駐留中で、これは日本（約5万人）に次いで世界