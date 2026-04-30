記事ポイントノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax』から、新フレーバー2種が4月25日に登場清涼感の極致「アイスメンソール」とビタミンC配合の新シリーズ第1弾「レモンソルベ」がラインナップ各5,980円(税込)、約10,000回吸引可能な日本限定パッケージで公式オンラインストアにて発売中深呼吸とともに香りで「整える」ノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax(チラックス)』に、新