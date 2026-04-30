記事ポイントシステム ディが公共施設マネジメントシステム『fmSMART』の事業譲受けに基本合意著作権・ソースコード・ユーザー契約など関連資産をすべて承継契約締結は2026年7月31日、クロージングは同年8月1日以降を予定公共・自治体向けシステムを手がけるシステム ディが、新たな一手。2026年4月27日、オーイーシーが提供する公共施設マネジメントシステム『fmSMART』の事業譲受けに関する基本合意書を締結しました。ファシリテ