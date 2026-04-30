アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結をめぐって、核問題を先送りすることはできないとの考えを改めて示しました。【映像】「イランは降参するしかない」と主張したトランプ氏トランプ大統領「問題はイランがどこまで踏み込む意思があるかどうかだ。現時点では核兵器を持たないことに同意しない限り、合意が成立することは決してない」トランプ大統領は29日、記者団に対し、イランの港に出入りする船を対象とした海上