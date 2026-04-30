ゴールデンウィーク中の海の事故を防ぐため、海上保安庁は民間のライフセーバーと合同で初めてドローンなどを使った救助訓練を行いました。【映像】海保と民間ライフセーバーの救助訓練の様子訓練は、「1人が漂流した」という想定で行われ、横須賀海上保安部の職員と民間のライフセーバーの合わせて23人が参加しました。今回初めて、海保が開発した「救助アプリ」の実用とドローンによる救助者の捜索も行われました。「救