米ニューヨークの国連本部で、国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長（右）と会談する日本被団協の浜住治郎さん（左）＝29日（共同）【ニューヨーク共同】日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の被爆者らは29日、米ニューヨークの国連本部で、国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長と会談した。中満氏は、今回も最終文書を採択できなければ「NPTの『空洞化』が始まる」との危機感がNPT加盟国の間で共有されているとして、議論進