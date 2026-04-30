ゴールデンウィークに入り、千葉県鴨川市では子どもから大人までどろんこになって楽しめるイベントが開催されました。【映像】勢いよくどろに飛び込む参加者たち（実際の映像）笛の音と共に子どもたちが全力で走り出し、勢いよく田んぼの中に飛び込みます。房総半島の南部に位置する鴨川市川代地区では、田植えの時期を前に「鴨川どろリンピック」が開催されました。大会はビーチフラッグスならぬ「どろんこフラッグス」など