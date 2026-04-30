LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を4月29日正午から30日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、都ホテル京都八条が8,400円から、Stay Airportが9,140円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが9,120円から、ホテル京阪ユニバーサル・タワ