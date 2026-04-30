29日の午後、無免許で車を運転したとして山形市に住む64歳の女が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市十日町三丁目に住む、卸売業の64歳の女です。警察によりますと、女は29日の午後5時48分ごろ、山形市本町一丁目の道路で、運転免許がない状態で普通貨物自動車を運転した疑いが持たれています。 警戒パトロール中の警察官が走行中の車を不審に感じ、職務質問を行ったところ、女の